Жители села Семеновка в Донецкой народной республике рассказали, что украинские боевики травили их химическим оружием. У некоторых сельчан до сих пор остались трудности с дыханием.
«Какой-то тип оружия у них, я так понял, какое-то химическое оружие, потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась у людей», – рассказал житель Семеновки по имени Сергей.
По словам очевидцев, бомбы с отравляющими веществами сбрасывали в дронов. Сергей с соседями спрятались в погребе, а растущее рядом большое дерево помешало беспилотнику близко сбросить бомбу с отравляющим веществом.
Его односельчанин Андрей подтвердил, что на село сбрасывали бомбы, от которых люди задыхались. Многие спасались, прижимая ткань к лицу, пока вещество не отнесло ветром.
«Оно сразу бьет в нос, типа нашатыря, потом начинают слезы идти, задыхаешься, дышать невозможно, до сих пор кашляю хожу... Через одеяло пытались дышать, с ветром уходило. Что сбрасывали, я не знаю, химоружие или еще что-то, мне было не до того, чтобы выяснять», – сказал Андрей в беседе с РИА Новости.
Обоих мужчин эвакуировали в конце апреля.
В конце февраля ФСБ предотвратила в Запорожской области теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества. Атаку готовили спецслужбы Украины.
В апреле ВСУ применили химическое оружие в районе Клещеевки на Артемовском направлении в ДНР. Стеклянные колбы с отравляющим веществом сбрасывали с помощью беспилотников.
Москва, Наталья Рязанова
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