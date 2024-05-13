Париж отдал Киеву списанные ракеты SCALP ради экономии бюджета

Власти Франции решили сэкономить бюджетные средства для обновления ракетного вооружения за счет снижения боеспособности ВСУ. Поэтому киевскому режиму отдали непригодные крылатые ракеты SCALP, считает программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

«Эти ракеты были непригодны к оперативному боевому использованию, находились на хранении под перспективную утилизацию. Французское правительство позволило себе сэкономить, предоставив киевскому режиму не полностью боеготовые изделия, мы понимаем, что есть определенные риски их некорректного действия в ходе боевых пусков. Поэтому тут экономия бюджета в ущерб решения киевским режимом боевых задач», – сказал Степанов в беседе с ТАСС.

Ракеты все равно остаются высокоточным боеприпасом, способным пролететь до 560 км в зависимости от модификации. Но они не станут сюрпризом для российской системы ПВО, поскольку ВС РФ научились эффективно сбивать аналогичные Storm Shadow, добавил эксперт.

Степанов отметил, что отправка военной помощи Украине помогает Франции освобождать нишу для более современных образцов вооружения. На вооружение вместо SCALP могут поступить ракетные системы, которые «являются компонентом тактического ядерного оружия», например ASMP-A и гиперзвуковая ядерная крылатая ракета ASN4G.

В конце марта Минобороны Франции анонсировало отправку на Украину списанного вооружения, которое готовились утилизировать. В то же время жительница Крыма обратилась в посольство Франции и потребовала, чтобы из ее огорода забрали французскую ракету SCALP-EG. После очередного обстрела с украинской стороны ракета воткнулась в землю и ушла вглубь на несколько метров, но не взорвалась.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube