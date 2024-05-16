ВСУ обустраивают огневые позиции в жилых кварталах Харькова

Украинские военные формируют огневые позиции в жилых кварталах Харькова. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

По его словам, ВСУ будут использовать мирных жителей в качестве живого щита.

«Поступает информация непосредственно из самого города Харькова, что все огневые позиции укронацисты формируют, как в 2022 году, непосредственно в жилых кварталах в близости с проживанием людей», – сказал Ганчев.

Он также сообщил, что российские подразделения стремительно продвигают в Харьковской области благодаря новой тактике против противника.

«На мой взгляд, со стороны глядя на то, что происходит и насколько стремительно продвигается наступление, действительно, имеет место быть новая тактика. Есть определенные изменения. Я думаю, мы в ближайшее время увидим еще что-то со стороны наших ребят», – сказал глава ВГА.

Российская армия ведет наступление в Харьковской области. За последние несколько дней ВС РФ взяли под контроль 12 населенных пунктов. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Волчанск.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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