На Украине дальнобойщики перекрыли трассу в знак протеста против закона о мобилизации

На Украине дальнобойщики вышли на акцию протеста из-за нового закона о мобилизации, вступившего в силу 18 мая.

Протестующие перекрыли трассу Киев – Одесса. Дальнобойщики вывели на дорогу десятки фур, создав там огромную пробку, сообщает издание «Страна.ua». Участники протестной акции приехали из всех регионов Украины.

Водители выступают против закона об ужесточении правил мобилизации. Со вступлением его в силу дальнобойщиков могут начать мобилизовывать прямо на границе при выезде с Украины. Под бронь большинство водителей не попадает. Дальнобойщики из-за этого после пересечения границы массово бросают грузовики и не возвращаются.

Новый закон фактически вводит в стране тотальный контроль за всеми военнообязанными. Согласно документу, военнообязанные должны в течение 60 дней обновить данные в структурах ТЦК, которые являются аналогом военкомата. Нарушителям грозят штрафы вплоть до лишения права на управление автомобилем. При этом закон предписывает, что военный билет должны носить с собой все украинские мужчины от 18 до 60 лет, независимо от их пригодности к службе и прав на отсрочку. Предусмотрено также, что консульские услуги для военнообязанных граждан Украины не будут оказываться без военных билетов.

Сотрудники ТЦК получили право вручать повестки круглосуточно и повсеместно. Повестки также будет доставлять почта – они будут считаться врученными даже при отсутствии получателя по месту жительства.

Новый закон позволит дополнительно призвать в истощенную армию сотни тысяч украинцев и выведет из «тени» порядка миллиона граждан, которым пока удавалось скрываться от мобилизации, отмечает украинская пресса. Согласно последним заявлениям военных, ВСУ укомплектованы меньше, чем на половину, – мобилизировать нужно не менее 350 тысяч человек.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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