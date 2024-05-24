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Пятница, 24 мая 2024, 18:30 мск

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На Украине разрешили использовать марихуану «в учебных целях»

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук в пятницу, 24 мая, заявил, что Кабинет министров своим решением включил каннабис (марихуану, – прим.ред.) в список растений, обращение которых допускается для использования «в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, производства наркотических средств и лекарственных средств для дальнейшего применения в медицинской практике», – сообщают местные СМИ.

В своем Telegram-канале Мельничук написал: «Каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса исключены из списка особо опасных наркотических средств, обращение которых запрещено. Тетрагидроканнабинол также исключен из списка опасных психотропных веществ, обращение которых запрещено. Их включили в список растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, обращение которых допускается для использования в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, производства наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств для дальнейшего применения в медицинской практике. Данные изменения вступают в силу 16 августа 2024 года».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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