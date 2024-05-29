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Среда, 29 мая 2024, 20:14 мск

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Подоляку заявил о желании получить120 истребителей F-16

Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киеву для защиты фронта нужно не меньше 60 истребителей F-16, а лучше – 100-120 самолетов, – сообщает агентство Bloomberg.

В комментарии агентству Подоляк сказал: «Киеву сейчас нужно, по меньшей мере, 60 западных истребителей для контроля линии фронта, а оптимально было бы получить 100-120 самолетов. К тому же, наши пилоты находятся уже на завершающей стадии обучения управлению истребителей F-16».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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