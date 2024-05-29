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Среда, 29 мая 2024, 23:18 мск

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Глава Минобороны Украины отчитался перед шефом Пентагона о мобилизации

Глава МО США Ллойд Остин, Фото: сайт Пентагона

Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе еженедельного телефонного разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином в среду, 29 мая, доложил о проводимой мобилизации украинцев и снова попросил разрешения наносить удары по территории России, – сообщают местные СМИ.

На своейц странице в одной из соцсетей Умеров написал: «Обсудили текущую ситуацию на фронте. Главнокомандующий Сырский подробно доложил о ситуации на поле боя. Я отдельно проинформировал своего американского коллегу о процессе мобилизации и восстановления наших боевых бригад. Нашим фокусом остается вопрос ПВО и боеприпасов. …Отдельно подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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