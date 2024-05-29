На Украине начали присылать повестки умершим журналистам

Оболонский ТЦК (военкомат, – прим.ред.) Киева прислал умершему в октябре 2023 года журналисту и главному редактору журнала «Футбол» Артему Франкову сразу две повестки, – сообщает в среду, 29 мая, украинское издание Стана.ua.

Издание со ссылкой на семью покойного Франкова пишет, что «даже после официального заявления по поводу смерти Артема Оболонский ТЦК прислал на его имя еще две повестки для прохождения медосмотра».

Ранее Оболонский ТЦК официально заявлял, что повестка умершему Артему Франкову пришла потому, что «журналист не обновил свои данные в ТЦК».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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