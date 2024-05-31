Украинцев ждет существенный рост цен на бензин и автогаз

Украинский народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк в пятницу, 31 мая, заявил, что налоговый комитет Верховной поддержал правительственный законопроект о значительном росте цен на моторное топливо с 1 июля текущего года, – сообщают местные СМИ.

В своем Telegram-канале Железняк написал: «Цены на топливо предлагается поднять уже с 1 июля – до 242,60 евро за 1000 литров бензина вместо текущих 213,5; до 177,60 евро за 1000 литров дизеля вместо текущих 139,5. Что касается автогаза, то изначально предполагался акциз на него в 70 евро, но в последний момент он был увеличен до 277 евро».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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