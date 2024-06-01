Военный транспортный самолет доставил освобожденных из украинского плена россиян в Москву, сообщило Минобороны РФ. Один из военнослужащих признался, что они очень долго ждали, когда стороны договорятся.

«Освобожденные военнослужащие доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», – говорится в сообщении министерства.

Минобороны опубликовало видео прибытия военнослужащих в столицу. Один из освобожденных признался, что они с товарищами долго ждали, когда произойдет обмен и они смогут вернуться домой.

«Спасибо большое, что нас обменяли. Мы очень долго ждали этого обмена. Любимые, мы дома!» – сказал Антон.

Накануне МО РФ сообщило об успешном обмене 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Во время переговоров Объединенные Арабские Эмираты приняли посредническое участие гуманитарного характера.

Киевский режим выставил новые требования относительно обмена военнопленными, поэтому процедура приостановлена на несколько месяцев. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала надуманными новые условия Киева.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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