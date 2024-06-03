Побывавшим в российском плену украинским нацгвардейцам отказали в демобилизации

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в понедельник, 3 июня, заявил, что Нацгвардия Украины отменила демобилизацию военных, которые побывали в российском плену, – сообщают местные СМИ.

В своем Telegram-канале украинский нардеп написал: «В законопроекте о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года, сказано, что те, кто прошел плен, имеют право на демобилизацию. Но Нацгвардия решила трактовать этот закон по-своему. В воинские части поступил отдельный документ, где указано, что демобилизации подлежат только военнопленные, которые были освобождены после 18 мая 2024 года. Это какое-то безумие».

*Признан экстремистом и террористом в РФ

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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