Украинские работодатели назвали мобилизацию и миграцию главными причинами нехватки квалифицированных кадров

Украинское Министерство экономики в понедельник, 3 июня, обнародовало результаты опроса среди работодателей, согласно которым главными причинами нехватки квалифицированных работников были названы мобилизация и миграция, – сообщают местные СМИ.

Согласно опубликованным результатам опроса среди работодателей, «67% опрошенных считают ключевой причиной нехватки квалифицированных работников мобилизацию, а еще 54% – миграционные процессы. Также среди негативных факторов, влияющих на нехватку рабочей силы, респонденты выделили неконкурентную заработную плату (36%) и внутреннюю миграцию (21%)».

«Поиск квалифицированных работников является основной проблемой украинского бизнеса. Об этом заявили 58% опрошенных. Среди других трудностей работодатели отметили потребность во внешнем финансировании (42%), безопасность (40%), конкуренцию (25%) и цепочки поставок (24%). …Несмотря на существенное сокращение рабочих мест и рост безработицы в течение 2022-2023 годов, работодатели, которые нанимают работников, в 2024 году указывали на рост дефицита кадров. В текущем году 43% респондентов столкнулись с трудностями при заполнении вакантных мест», – отмечает Минэкономики Украины.

Как уточнило Минэкономики, «в опросе приняли участие 3175 респондентов из всех регионов Украины, среди которых 16% ведут деятельность в сельском хозяйстве, 15% в оптовой и розничной торговле, 10% – работают в перерабатывающей промышленности, 9% – в отрасли здравоохранения, 9% – в сфере обучения, 15% – предоставляют другие виды услуг».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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