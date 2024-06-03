Киевский режим начал мобилизацию работников ВПК

Руководители предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины написали на имя министра обороны Рустема Умерова, главкома ВСУ Александра Сырского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и других членов правительства письмо с жалобой на мобилизацию работников, имеющих «бронь», во время сверки военно-учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), – сообщают в понедельник, 3 июня, местные СМИ.

Украинские СМИ со ссылкой на письмо руководителей ВПК Украины пишут: «В обращении руководителей 40 с лишним предприятий, среди которых производители ракетного вооружения, артиллерии и снарядов, минометов и выстрелов к ним, бронетехники, беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы говорится о том, что ТЦК (военкоматы, – прим.ред.) осуществляют мобилизацию работников во время сверки их военно-учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Это происходит, несмотря на официальные доказательства непосредственного участия работников в реализации госконтрактов оборонного назначения».

«Сразу после прохождения ВВК таким работникам вручается мобилизационное распоряжение без возможности осуществить бронирование. Такая ситуация чревата срывом государственных оборонных контрактов и негативно влияет на обороноспособность государства», – жалуются киевским властям руководители предприятий ВПК Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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