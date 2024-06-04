Жительница Херсона, временно находящегося под контролем киевского режима, укусила за руку полицейского, чтобы ее 23-летний сын смог сбежать во время проверки документов на предмет мобилизации, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В своей заметке издание пишет, что «во время мер по «документированию административных правонарушений», которые полиция проводила вместе с ТЦК (военкоматом), правоохранители потребовали документы у парня, который не подлежит мобилизации по возрасту. Молодой человек представлять какие-либо документы, подтверждающие его личность, отказался. В этот момент его 60-летняя мать укусила полицейского за руку, а парень убежал. Теперь женщине грозит уголовная ответственность».

В сообщении, размещенном на странице Херсонской нацполиции, по случаю инцидента говорится: «По факту нападения на полицейского начато производство по ч. 2 ст. 345 «Умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей» Уголовного кодекса Украины».

Херсон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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