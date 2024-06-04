российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 5 июня 2024, 00:50 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Украинка покусала полицейского ради спасения сына от мобилизации

Жительница Херсона, временно находящегося под контролем киевского режима, укусила за руку полицейского, чтобы ее 23-летний сын смог сбежать во время проверки документов на предмет мобилизации, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В своей заметке издание пишет, что «во время мер по «документированию административных правонарушений», которые полиция проводила вместе с ТЦК (военкоматом), правоохранители потребовали документы у парня, который не подлежит мобилизации по возрасту. Молодой человек представлять какие-либо документы, подтверждающие его личность, отказался. В этот момент его 60-летняя мать укусила полицейского за руку, а парень убежал. Теперь женщине грозит уголовная ответственность».

В сообщении, размещенном на странице Херсонской нацполиции, по случаю инцидента говорится: «По факту нападения на полицейского начато производство по ч. 2 ст. 345 «Умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей» Уголовного кодекса Украины».

Херсон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Украинцев с ВНЖ в других странах перестали выпускать за границу / В Киеве пройдут учения по обороне города / У заместителя Кличко прошли обыски / Зеленский* определил, где размещать еще не переданные системы ПВО / США никогда не ограничивали Киев в использовании американских систем ПВО против российских самолетов за пределами Украины / Папа Римский заявил о «бессмысленности» конференции по Украине без участия России / Советник офиса Зеленского призвал к эскалации с Россией / Шмыгаль пообещал украинцам долгие годы экономии электричества

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Политика, Скандалы и происшествия, Украина,