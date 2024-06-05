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Среда, 5 июня 2024, 18:03 мск

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На Украине вслед за электричеством ждут роста цен на тепло

Первый заместитель председателя комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк заявил, что на Украине кроме электричества, может подорожать отопление, – сообщает в среду, 5 июня, Radio NV.

Отвечая на вопрос, на что еще из коммунальных услуг стоит ждать роста цен, Железняк сказал: «На тепло, как минимум. Я думаю это следующее. Когда это произойдет, я сказать не могу, поскольку я, слава Богу, не министр энергетики. А вообще, дай Бог, чтобы нам было за что платить – у нас ведь сейчас проблема в том, что электричество вообще не поставляется. Вот я сейчас сижу, у меня свет выключен, как и у большинства, наверное, киевлян».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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