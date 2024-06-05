На Украине экстренно отключили электричество в 12 областях

Национальная энергокорпорация «Укрэнерго» вечером в среду, 5 июня, объявила об экстренных отключениях электроэнергии в 12 областях в связи с превышением лимитов потребления, – сообщают местные СМИ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Укрэнерго», говорится: «С 20:40 среды применяются аварийные отключения в Харьковской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Львовской, Одесской, Запорожской, Кировоградской областях. Возможны перебои в снабжении объектов критической инфраструктуры. Аварийные отключения будут отменены после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube