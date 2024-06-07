ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины

За неделю российская армия нанесла 27 групповых ударов высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам энергетики на Украине. Кроме того, Киев лишился трех военных самолетов, более 11 тысяч боевиков и наемников, а также сотен единиц боевой техники. 27 украинских военнослужащих сдались в плен. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«С 1 по 7 июня текущего года в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам энергетики ВС РФ нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», – говорится в сообщении.

Российские военные били по арсеналам хранения западного вооружения и боеприпасов, ракетно-артиллерийского имущества, безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации, подразделений ВСУ и иностранных наемников. «Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – добавили в МО.

Тем временем, подразделения шести группировок войск продолжали продвижение в глубину обороны противника, занимали более выгодные рубежи и позиции, отразив в общей сложности 86 контратак штурмовых групп ВСУ. За этот период были освобождены населенные пункты Парасковиевка и Уманское в ДНР.

За неделю киевский режим потерял 11 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 27 украинских солдат сдались в плен, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Средствами ПВО с 1 по 7 июня сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», две доработанные для применения по наземным целям зенитные управляемые ракеты комплекса С-200, 17 управляемых авиабомб «Hammer», три ракеты «Patriot», три противокорабельные ракеты «Нептун», 93 реактивных снаряда HIMARS, «Vampire» и «Ольха», а также 424 дрона.

«Кроме того, беспилотным летательным аппаратом «Ланцет» поражен штурмовик Су-25 воздушных сил Украины», – отметили в Минобороны.

Что касается наземной военной техники, тут потери противника составили: 11 танков, в том числе американский «Abrams», 68 боевых бронированных машин, включая БТР «Stryker» и две БМП «Bradley», 185 автомобилей, а также 182 орудия полевой артиллерии.

В зоне ответственности «Южной» группировки войск уничтожены семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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