На Украине признали уничтожение двух нефтебаз российскими беспилотниками

Директор украинской консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в пятницу, 7 июня, сообщил о потере миллионов долларов из-за уничтожения двух нефтебаз российскими беспилотниками, – передают местные СМИ.
На своей странице в одной из соцсетей Куюн написал: «Сегодня сбили 48 из 53 «Шахедов»! Осталось 5. Минус две нефтебазы. Миллионы долларов в воздух. С начала года известно о 10 атакованных нефтехранилищах. Не могу даже вообразить, что было бы, если бы все долетали до целей».
Киев, Иван Бабурин
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