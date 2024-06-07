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Пятница, 7 июня 2024, 22:16 мск

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На Украине признали уничтожение двух нефтебаз российскими беспилотниками

Директор украинской консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в пятницу, 7 июня, сообщил о потере миллионов долларов из-за уничтожения двух нефтебаз российскими беспилотниками, – передают местные СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Куюн написал: «Сегодня сбили 48 из 53 «Шахедов»! Осталось 5. Минус две нефтебазы. Миллионы долларов в воздух. С начала года известно о 10 атакованных нефтехранилищах. Не могу даже вообразить, что было бы, если бы все долетали до целей».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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