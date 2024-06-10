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Понедельник, 10 июня 2024, 22:51 мск

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Ликвидирован лидер украинской нацистской организации

Фото: antikor.com.ua

Командир «Добровольческого движения ОУН»* Николай Коханивский** ликвидирован российскими войсками на Харьковском направлении, – сообщают украинские СМИ.

В сообщениях украинских СМИ говорится, что Коханивский** был уничтожен «на Харьковском направлении возле Волчанска в окопе».

Коханивский** – известный деятель националистического движения на Украине. В 2016 году он и его «Добровольческое движение ОУН»* проводили в Киеве силовые акции против «дочек» российских банков. Неонацист был постоянным участником маршей в Киеве, в том числе, в честь дня рождения Бандеры***. Также он участвовал в митингах против выполнения политической части Минских соглашений в 2019 году.

*Организация признана террористической и запрещена в России

**Физлицо признано террористом в России

***Физлицо признано террористом в России

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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