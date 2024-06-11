Одесса может лишиться «Скорой помощи» из-за мобилизации

Представитель службы «Скорой помощи» с подстанции №4 в Одессе во вторник, 11 июня, заявил, что в связи с массовыми увольнениями водителей «Скорой помощи» после массовой драки медиков с сотрудниками ТЦК (военкомата, – прим.ред.) город может остаться без «неотложки», – сообщает украинское издание Страна.ua.

В интервью изданию представитель скорой сказал: «Ситуация с бронированием сотрудников критическая. Бронирования у нас нет. И сделать это нам никто не обещает. У нас была встреча с генеральным директором по этому поводу, но мы не пришли ни к какому консенсусу. Водителей уже сейчас не хватает, они увольняются из-за отсутствия брони, а в ближайшем будущем такая же проблема появится с фельдшерами и докторами».

«Подстанция «Скорой помощи» №4 в Одессе обслуживает два самых больших района: Киевский и Малиновский», – сообщают украинские журналисты.

Ранее во вторник, 11 июня, появилась информация, что в Одессе подрались медики «Скорой помощи» и сотрудники ТЦК. В публикациях местных СМИ говорилось, что «врачи приехали по вызову в военкомат, где их задержали и попытались мобилизовать».

«Когда в ТЦК подъехали протестовать несколько машин скорой помощи, произошла массовая драка с «военкомами», – сообщили журналисты.

Одесса, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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