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Пятница, 14 июня 2024, 19:36 мск

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Стали известны темы украинской конференции в Швейцарии

Фото: Freepik

Федеральный совет (правительство) Швейцарии в пятницу, 14 июня, опубликовало вопросы, которые будут рассмотрены на «мирной» конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня на горноклиматическом курорте Бюргеншток, – сообщают СМИ

В сообщении, опубликованном на сайте швейцарского правительства, говорится: «Цель конференции – запустить мирный процесс, в том числе путем определения необходимых элементов: подтвердить свою поддержку посредством активного участия представителей высокого уровня, укрепить доверие путем выработки общего понимания трех важных тем – ядерной безопасности, продовольственной безопасности и человеческого измерения, и создавать перспективы для следующего шага, в котором Россия будет участвовать».

«На конференции будут осуждаться вопросы по обмену военнопленными, освобождению гражданских лиц и репатриации детей, а также вопросы ядерной и продовольственной безопасности», – говорится в документе.

Берн, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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