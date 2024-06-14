Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица На заседании Совета Безопасности в пятницу, 14 июня, заявил, что приветствует признание правительством США националистического батальона «Азов»* нетеррористической организацией, что позволило Вашингтону снабжать это воинское соединение оружием, – сообщают СМИ.

На заседании Совбеза, созванном в связи с разрешением, выданном киевскому режиму применять западное вооружение для ударов по территории России, Кислица сказал: «Мы высоко ценим, что 12-я бригада национальной гвардии Украины прошла проверку правительства США, и никаких доказательств нарушений со стороны бригады «Азов»*, которые могли бы помешать оказанию военной помощи этому подразделению, не было обнаружено. Мы приветствуем это заключение!»

* Организация признана террористической и запрещена в России.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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