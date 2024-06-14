Украинские пограничники жалуются на растущую «дерзость» уклонистов

Официальный представитель Государственной погранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в пятницу, 14 июня, заявил, что украинцы, пытающиеся избежать мобилизации, стали все более «дерзко» нарушать западную границу, – сообщают местные СМИ.

В эфире телемарафона Демченко сказал: «Попытки уйти на Запад продолжаются, мы каждый день мы фиксируем таких лиц. Не стоит называть их уклонистами, в первую очередь они являются нарушителями госграницы. Часть таких мужчин даже не подпадает под мобилизацию, им меньше 25 лет, но уезжать из страны им все равно запрещено».

«В последнее время мы наблюдаем, как растет дерзость действий организаторов преступных групп, которые помогают украинцам незаконно пересекать границу. Стали часто фиксироваться довольно крупные такие группы. Например, вчера вечером в Одесской области в нескольких километрах от границы наш пограничный наряд задержал грузовик, в прицепе которого обнаружил 41 человека, которые пытались нелегально покинуть страну», – отметил представитель ГПСУ.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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