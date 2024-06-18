США намеренно затягивают обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, заявила глава спецкомиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга поставок оружия Александра Устинова. Киев попросил Вашингтон поспешить, поскольку на Украине набралось больше самолетов, чем обученных пилотов, но получил отказ.

«Штаты придумывают «оправдания» из-за своей неспособности подготовить достаточное количество украинских пилотов истребителей F-16. Задержка означает, что к концу года в Украине, вероятно, будет только 20 пилотов, полностью готовых к полетам на F-16», – говорится в статье Times.

Депутат уверена, что контрнаступление в 2023 году было бы успешным при условии своевременного получения помощи от союзников.

«Это сугубо вопрос политики. Все, что просили, мы получали, однако спустя полгода. Если бы у нас были истребители F-16 к контрнаступлению в 2023 году, это была бы совсем другая история», – цитирует депутата издание.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Россия будет рассматривать передачу ВСУ F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере, поскольку эти самолеты долгое время были основным средством доставки. Киевский режим спрячет часть полученных от Запада истребителей F-16 на территории других стран, чтобы обезопасить от ударов ВС РФ.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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