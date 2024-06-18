На Украине обнаружили еще 500 населенных пунктов для переименования

Заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам организации госвласти и местного самоуправления Роман Лозинский во вторник, 18 июня, заявил, что обнаружено еще 500 населенных пунктов, названия которых связаны с Россией, и которые необходимо переименовать, – сообщают местные СМИ.

В комментарии журналистам украинский нардеп сказал: «Комитет Рады подготовил постановление с перечнем 336 населенных пунктов на переименование, Но это еще не все! В целом будет около полутысячи населенных пунктов в нашей стране, которые исчезнут с карты Украины, как исчезнет все это имперское наследие, навязанное нам».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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