Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что его страна должна быть принята в НАТО, потому что она воюет оружием, поставляемым из стран этого военного блока, – сообщают в пятницу, 21 июня, украинские СМИ.

В интервью одному из информагентств Жовква сказал: «Украина хочет, чтобы решение саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля было сильным. Украина заслуживает сильного решения. Украина делает все необходимое, чтобы стать членом НАТО. Она делает это на поле боя – мы воюем оружием, которое нам поставляют страны-члены НАТО. Также мы проходим взаимосовместимость с вооруженными силами стран альянса».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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