российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 июня 2024, 23:41 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Украинцев предупредили о критическом дефиците электроэнергии в ближайшие два месяца

Генеральный директор украинской энергетической компании Yasno Сергей Коваленко в понедельник, 24 июня, призвал украинцев планировать свою жизнь, потому что критический дефицит генерации электроэнергии сохранится в ближайшие шесть-восемь недель, – передают местные СМИ.

Сообщается, что Коваленко сказал следующее: «В ближайшие шесть-восемь недель ситуация с дефицитом электроэнергии будет сложная. Кроме проблем с генерацией, прибавляется рост потребления. Внутренней генерации электроэнергии, не хватает настолько, что даже максимальный импорт, не решает проблемы. Графики в Киеве, как были шесть групп, а также – белая, серая и черные зоны, так и остаются. Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет. Вероятность отключений в «серых зонах» особенно высока во время пикового потребления».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Небензя обвинил секретариат ООН в двойных стандартах / Дания объявила о невозможности продолжать обучение украинских летчиков на F-16 / Зеленский* отправил в отставку командующего объединенными силами ВСУ / ЕС одобрил выделение Киеву 1,4 млрд евро на оружие из прибыли от замороженных российских активов / Пентагон заявил, что Киев сам выбирает цели для удара американским оружием / США профинансируют печать учебников для украинских школьников / Лавров обвинил США и Украину в причастности к теракту в Севастополе / Макрон решил не отправлять французских солдат на Украину в ближайшее время

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Экономика, Украина,