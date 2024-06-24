Украинцев предупредили о критическом дефиците электроэнергии в ближайшие два месяца

Генеральный директор украинской энергетической компании Yasno Сергей Коваленко в понедельник, 24 июня, призвал украинцев планировать свою жизнь, потому что критический дефицит генерации электроэнергии сохранится в ближайшие шесть-восемь недель, – передают местные СМИ.

Сообщается, что Коваленко сказал следующее: «В ближайшие шесть-восемь недель ситуация с дефицитом электроэнергии будет сложная. Кроме проблем с генерацией, прибавляется рост потребления. Внутренней генерации электроэнергии, не хватает настолько, что даже максимальный импорт, не решает проблемы. Графики в Киеве, как были шесть групп, а также – белая, серая и черные зоны, так и остаются. Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет. Вероятность отключений в «серых зонах» особенно высока во время пикового потребления».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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