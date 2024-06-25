ВСУ потеряли более 2,3 тысячи боевиков и наемников за сутки в зоне СВО

Российская армия продолжает продвижение в глубину обороны противника в зоне специальной военной операции. Только за последние сутки киевский режим потерял более 2,3 тысячи военнослужащих, а также десятки единиц боевой техники, в том числе тяжелого вооружения. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Наибольшие потери ВСУ понесли в зоне ответственности «Южной» группировки войск, где российские бойцы улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике механизированной и двум аэромобильным бригадам в районах Константиновки и Курахово в ДНР. «Противник потерял за сутки более 830 военнослужащих, два бронетранспортера, семь автомобилей, две гаубицы М777, гаубицу М198, гаубицу «Мста-Б», орудие М119, а также станцию радиоэлектронной борьбы», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На центральном направлении были отражены три контратаки подразделений ВСУ. При этом российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции в районах Торецка и Михайловки в ДНР. Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, три гаубицы М777, три «Мста-Б», пушка Д-20, три Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжили продвижение в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка в Харьковской области, Платоновка в ДНР и Макеевка в ЛНР. На этом направлении ВСУ лишились до 445 боевиков, двух броневиков, пяти автомобилей, гаубицы М198, Д-20, САУ «Гвоздика», орудия М119. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Бойцы группировки войск «Север» вели активные боевые действия в районах населенных пунктов Волчанск, Терновая и Тихое в Харьковской области. Потери противника составили до 235 военнослужащих, два автомобиля, гаубица М777, две пушки Д-20 и Д-30.

Удалось улучшить тактическое положение и подразделениям группировки войск «Восток», которые нанесли поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе Великой Новоселки в ДНР. ВСУ потеряли более 150 бойцов, два броневика, четыре автомобиля, гаубицу М777, FH-70, «Мста-Б» и пушку Д-30.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение бригаде морской пехоты в районе населенного пункта Ивановка в Херсонской области. Здесь ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу М777, Д-20, Д-30, орудие М109.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены два склада военно-технического имущества ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО за сутки сбито 79 украинских дронов и четыре снаряда HIMARS.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube