российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 июня 2024, 01:25 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Украине дали десять лет на вступление в ЕС

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова во вторник, 25 июня, заявила, что Украина будет готова будет стать полноправным членом Евросоюза через десять лет, но может и «до конца десятилетия», – сообщают украинские СМИ.

В комментарии журналистам Матернова сказала: «Я абсолютно убеждена, что через десять лет Украина будет готова стать полноправным членом ЕС. Я бы даже осмелилась сказать, что она будет готова к концу этого десятилетия».

Отвечая на вопрос, готов ли ЕС интегрировать такую ​​сложную страну, как Украина, Матернова сказала: «Возьмем, например, Польшу. Ее ВВП еще 20 лет назад был таким же, как нынешний украинский, и ее вступление в ЕС стало большим успехом. С точки зрения экономики позиция Украины сравнима с тем, где была Польша в те времена. Не вижу причин, почему так не должно быть с Украиной, кроме того, географически Украина является крупнейшей страной Европы».

Следует напомнить, что Турецкая Республика Турция получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 1999 году, и до сих пор не принята в состав стран-членов Содружества.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Белоусов указал шефу Пентагона на опасность дальнейшей эскалации на Украине из-за поставок оружия США / В США заявили, что на саммите НАТО в Вашингтоне приглашения вступить в альянс Украина не получит / Киев пообещал выполнить все требования Будапешта ради вступления в ЕС / В Берлине назвали вступление Украины в ЕС гробом для миллиардов евро, а Урсулу фон дер Ляйен – надгробием / Киевские власти начали принудительную эвакуацию жителей Торецка / Украине пообещали «строгий и требовательный» процесс переговоров о вступлении в ЕС / Очень далека: в Венгрии оценили готовность Украины для членства в ЕС / Досудебная палата МУС выдала ордера на арест Шойгу и Герасимова

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Европа, Украина,