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Понедельник, 1 июля 2024, 20:39 мск

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В правительстве Украины готовятся серьезные перестановки

Фото: Официальный портал Верховной рады

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в понедельник, 1 июля, заявил, что заседание украинского парламента было перенесено на неделю в связи с подготовкой серьезных кадровых перестановок в правительстве, – сообщают местные СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей украинский депутат написал: «Типа причина (переноса заседания Верховной рады, – прим.ред.) саммит НАТО. На самом деле причина немного другая. И тут я всем советую вспомнить слова спикера о кадровых ротациях в правительстве. И то, что я писал, что есть ощущение, что это будет значительно больше, чем назначение пары министров».

Напомним, что 30 июня спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщал о кадровых перестановках в правительстве страны.

В ходе телемарафона Стефанчук сказал: «Я убежден, что в ближайшее время Рада вернется к кадровым вопросам. Наша задача – заполнить правительство. Правительство должно работать профессионально».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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