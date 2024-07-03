«Искандеры» поразили Ми-24 ВСУ и машины авиаслужбы на аэродроме Полтава

Российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому Полтава, где базируется авиатехника ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России. В результате атаки уничтожен боевой вертолет Ми-24 и автомобили авиаслужбы.
«Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожил боевой вертолет Ми-24 ВСУ и автомобили инженерной авиационной службы на аэродроме Полтава», – говорится в сообщении.
Военное ведомство опубликовало кадры уничтожения вражеской авиатехники на аэродроме Полтава.
Накануне Минобороны РФ сообщало об уничтожении пяти действующих истребителей Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде Полтавской области. Еще две украинские «Сушки», находившиеся на ремонте, получили повреждения. Групповой удар по стоянке самолетов был нанесен ракетами «Искандер-М».
Позже ведомство заявило, что силы ПВО России сбили в зоне спецоперации украинские истребители МиГ-29 и Су-27.
Москва, Наталья Петрова
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