ВС РФ «Искандером» уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево

Российская армия ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер» уничтожила истребитель Миг-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом информирует Минобороны РФ.

По данным ведомства, ракетный удар был нанесен по стоянке авиационной техники. Помимо боевого самолета уничтожены средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы, уточнили в Минобороны.

Ведомство опубликовало кадры поражения украинского самолета. Момент удара по аэродрому запечатлел беспилотник.

Во вторник, 2 июля, Минобороны сообщало об уничтожении ракетами «Искандер-М» пяти действующих украинских истребителей Су-27 на аэродроме в Миргороде Полтавской области. Еще два самолета Су-27, находившиеся на ремонте, получили повреждения. Групповой удар по стоянке самолетов был нанесен ракетами «Искандер-М».

Накануне российское военное ведомство сообщило о ракетном ударе по аэродрому Полтава, где базируется авиатехника ВСУ. Расчетом комплекса «Искандер» уничтожен боевой вертолет Ми-24 и автомобили авиаслужбы.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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