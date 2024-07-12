СМИ: У Зеленского стали наблюдаться параноидальные настроения

Бывшие и действующие украинские и иностранные чиновники, друзья и коллеги, которые в разное время работали с Зеленским, заявили, что начали замечать у украинского лидера «параноидальные» настроения из-за предполагаемых попыток России его убить, – сообщает в пятницу, 12 июля, агентство Reuters.

Член команды главы киевского режима, пожелавший остаться неназванным, в интервью агентству сказал: «В последнее время он напряженный. Нетерпеливый. Лишенный сна. Если он видит, что люди не готовы или противоречат друг другу, он приказывает: «Убирайтесь отсюда! У меня нет на это времени». В начале года он в отчаянии уволил своих помощников прямо во время совещания, посвященного планированию информационной кампании вокруг мобилизации».

«Настроения Зеленского становятся все более параноидальными из-за предполагаемых попыток России убить его и дестабилизировать руководство Украины. Он все больше разочаровывается в западных странах и ведет себя раздраженно, а ему следовало бы действовать осторожнее, чтобы не оттолкнуть союзников», – сказал Reuters высокопоставленный европейский чиновник.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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