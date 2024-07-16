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Вторник, 16 июля 2024, 16:08 мск

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Киев отменил переход на летнее время

Украинский парламент поддержал законопроект об отмене ежегодного перехода на летнее время.

«Парламент принял законопроект об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летний в целом – 261 [депутат проголосовал «за»]. То есть в этом году мы еще в последнее воскресенье октября переведем стрелки на зимнее время и дальше уже перевода на летнее время с 2025-го не будет», – написал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Законопроект об отмене ежегодного перехода на летнее время были принят в первом чтении еще в 2021 году.

На данный момент время в Киеве совпадает с московским. Таким образом, с осени время на Украине будет отставать на час от российской столицы.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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