СМИ анонсировали обмен 180 пленными между Россией и Украиной

Россия и Украина готовятся сегодня, 17 июля, провести обмен пленными по формуле «90 на 90» при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что это будет шестой обмен в текущем году, проведенный при помощи ОАЭ.

МИД России не ответил на запрос агентства, а правительство ОАЭ от комментариев отказалось, говорится в материале.

Напомним, в начале июня президент России Владимир Путин сообщил, что в российском плену находятся 6465 украинских боевиков, в украинском плену – 1348 россиян.

Последний крупный обмен военнопленными состоялся 25 июня – тогда из украинского плена вернулись 90 военнослужащих. До этого Москва и Киев обменивались пленными 31 мая по формуле «75 на 75».

В конце мая уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла, что Россия и Украина приостановили работу по возвращению военнопленных из-за надуманных требований Киева. Ранее Москалькова направила своему киевскому коллеге Дмитрию Лубинцу список из 500 пленных, которых Украина отказывается забирать уже несколько месяцев.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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