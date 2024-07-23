Российские военные уничтожили очередной «Абрамс» в зоне специальной военной операции. Американский танк был подбит расчетами FPV-дронов в районе села Прогресс на Покровском направлении в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Яна Гагина.

По его словам, также пострадал экипаж «Абрамса». По данным объективного контроля, при попытке покинуть танк члены экипажа были уничтожены, уточнил Гагин.

Как сообщал «Новый День», первый американский танк был подбит российскими военнослужащими в конце февраля на Авдеевском направлении. За последние месяцы в зоне спецоперации были уничтожены около десятка танков производства США. Почти все машины были выведены из строя с помощью беспилотников. Один из подбитых американских танков был представлен на выставке трофейной техники на Поклонной горе в Москве. Напомним, США передали Украине 31 танк «Абрамс».

Американские танки на Украине повторили судьбу немецких «Леопардов», не сумевших проявить себя на поле боя. В США признали, что уничтожение «Абрамсов» на Украине подорвало репутацию американской техники как превосходного оружия.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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