В Курской области ВС РФ отбили четыре атаки и пять попыток ВСУ прорваться через границу

ВС РФ продолжают наступательные действия в Курской области, попутно отбивая контратаки противника. Кроме того, пресечены пять попыток прорыва через границу у поселков Веселое и Медвежье. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки подразделениями группировки «Север» сорваны четыре попытки атак противника в направлении населенных пунктов, Любимовка, Малая Локня, Ольговка и Черкасская Конопелька, – говорится в сообщении. – В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и два автомобиля».

Во время безуспешных попыток прорваться через границу киевский режим лишился до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, двух танков, БМП CV-90, четырех боевых бронированных машин и инженерной машины разграждения.

Тем временем, ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Дарьино, Косица, Куриловка, Кругленькое, Зазулевка, Любимовка, Мирный, Махновка, Михайловка, Малая Локня, Николо-Дарьино, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Правда, Плехово, Русское Поречное и Толстый Луг.

В Сумской области нанесены удары по районам сосредоточения бригад ВСУ и резервам в районах населенных пунктов Беловоды, Гуриновка, Кружок, Катериновка, Мазевка, Новая Слобода, Ободы, Ревякино, Речки, Руднево, Россоши, Павловка, Шалыгино, Хотень, Эсмань и Юнаковка.

«За сутки общие потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты CV-90 шведского производства и 14 боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, пять минометов, шесть автомобилей и инженерная машина разграждения», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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