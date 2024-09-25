Российские войска помешали ВСУ прорваться через границу в Курской области

Российские военные отразили две контратаки ВСУ, а также пресекли три попытки прорыва через границу в Курской области. Кроме того, ракетные войска и артиллерия продолжают громить резервы противника в Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Любимовка», – говорится в сообщении. В результате враг потерял 15 боевиков, броневик и два автомобиля. Один военнослужащий ВСУ взят в плен.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь», – отметили в оборонном ведомстве. Провальные штурмы российской границы стоили киевскому режиму 50 человек личного состава, трех танков, БМП, броневика и автомобиля.

В Сумской области оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Бояро-Лежичи, Бруски, Владимировка, Журавка, Комсомольский, Мануховка, Новоя Слобода, Ободы, Павловка, Речки, Ревякино, Сосновка, Степановка, Сумы, Шалыгино и Хотень.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и семь единиц бронетехники, в том числе три танка, из них два танка «Леопард» немецкого производства, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия и шесть автомобилей», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube