Киев отправил в атаку на Курскую область лучшие танковые подразделения. Это оголило ключевые позиций на контролируемой ВСУ территории, которые занимают российские войска, пишет Forbes.

Киевский режим сделал серьезную ставку на операцию в Курской области. Об этом говорит использование для прорыва последних хорошо оснащенных подразделений. Так, в российский регион отправили шведские БМП CV90 и танки Strv 122, немецкие Leopard 2A6.

Но отвод «жизненно важных подкреплений» привел к тому, что Киев потерял контроль над «несколькими ключевыми селами и городами».

Аналитики в США отметили, что российские войска ведут наступление в зоне СВО невиданными с 2022 года темпами. Отступление украинской армии приближается к критической точке. МО РФ каждую неделю сообщает об освобождении одного или нескольких населенных пунктов в зоне СВО, которые были под контролем киевского режима.

По данным Минобороны РФ, с 6 августа ВСУ на Курском направлении лишились более 19550 человек, 135 танков, 66 БМП и 958 единиц другой бронетехники.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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