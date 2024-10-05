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Суббота, 5 октября 2024, 14:05 мск

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ВС РФ предотвратили попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

Российские войска отбивают контратаки украинских военных в Курской области, а также предотвращают попытки ВСУ прорваться через границу. За сутки киевский режим потерял на этом направлении более 400 военнослужащих, 17 украинских боевиков сдались в плен.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступление и бьют врага в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово. В ходе боев отражены две контратаки противника в направлении Любимовки и Обуховки, а также предотвращены попытки противника контратаковать в направлении Камышевки и Плехово.

«В результате ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными, уничтожено четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», – сообщили в Минобороны РФ.

В ходе безуспешных попыток прорваться через границу украинская армия потеряла более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены танк, семь боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения и бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Двенадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Авиация и артиллерия нанесли поражение бригадам противника в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Колмаков, Кубаткин, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Меловый, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Орловка, Плехово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Тем временем, ракетные войска и оперативно-тактическая авиация ударили по районам сосредоточения и резервам ВСУ в Сумской области. Потери понесли три механизированных и две десантно-штурмовые бригады, а также бригады морской пехоты, нацгвардии и теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Бондаревщина, Белая Береза, Белокопытово, Бояро-Лежичи, Водолаги, Катериновка, Конотоп, Мирополье, Марс, Мирлоги, Павловка, Ободы, Павловка, Речки, Степановка, Сумы, Фрунзенка, Хотень, Шпиль и Ямполь.

«За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе танк и 15 боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, в том числе самоходная артиллерийская установка «Caesar» французского производства и самоходная артиллерийская установка «Богдана», два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения и бронированная ремонтно-эвакуационная машина», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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