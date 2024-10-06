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Воскресенье, 6 октября 2024, 13:52 мск

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В Курской области военные отбили четыре контратаки ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Северная группировка войск ВС РФ продолжила наступление в Курской области, отбивая контратаки противника. Кроме того, за сутки российские военные пресекли две попытки боевиков киевского режима прорваться через границу. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Российские войска нанесли поражение формированиям трех механизированных, танковой, десантно-штурмовых бригад, бригады нацгвардии, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово. Отражены четыре контратаки в направлении населенного пункта Плехово.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь», – отметили в оборонном ведомстве.

Тем временем, авиация и ракетные войска наносят удары по районам сосредоточения и резервам ВСУ в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили около 200 военнослужащих, уничтожено семь единиц техники, в том числе: артиллерийское орудие, три миномета, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, – добавили в МО. – Один военнослужащий ВСУ сдался в плен».

Курск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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