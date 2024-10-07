ВСУ потеряли более 21 тысячи военных в Курской области

В Курской области российские войска продолжают громить группировку ВСУ, вклинившуюся на территорию РФ. За минувшие сутки украинские силы лишились 150 военнослужащих, а общее число потерь достигло 21 тысячи. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление и нанесли поражение формированиям врага в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово.

«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Кременное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Любимовка и Русское Поречное», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Авиация и артиллерия ударила по скоплениям живой силы и техники бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Дарьино, Казачая Локня, Любимовка, Мартыновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Новоивановка, Орловка, Плехово, Старая Сорочина, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атакуют резервы врага в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия, четыре миномета и два автомобиля», – отметили в МО.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21000 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 888 боевых бронированных машин, 586 автомобилей, 173 артиллерийских орудия, 33 пусковых установки РСЗО, 45 станций РЭБ и десятки единиц другой техники.

Курск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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