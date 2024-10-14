В Курской области ВСУ потеряли до 40 боевиков в безуспешных контратаках

За прошедшие сутки ВСУ предприняли пять безуспешных контратак в Курской области и в результате потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, один украинский военнослужащий сдался в плен. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Подразделениями группировки войск «Север» отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Ольговка, Толстый Луг. При этом российские военные продолжили наступление и нанесли поражение формированиям врага в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плёхово.

Авиация и артиллерия ВС РФ ударили по скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Дарьино, Кругленькое, Колмаков, Леонидово, Любимовка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плёхово, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина, Черкасское Поречное и Южный.

В Сумской области оперативно-тактическая авиация и ракетные войска бьют по резервам ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Белая Береза, Водолаги, Глухов, Журавка, Диброва, Катериновка, Малушино, Мелячиха, Макеевка, Мирополье, Сосновка, Сварково и Уцково.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, два миномета и 11 автомобилей. Один военнослужащий сдался в плен», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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