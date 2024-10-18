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Пятница, 18 октября 2024, 16:11 мск

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ВСУ за сутки потеряли свыше 500 боевиков в Курской области

Архив. Фото: Минобороны РФ

ВС РФ продолжают громить противника на территории Курской области. За прошедшие сутки ВСУ потеряли свыше 500 военнослужащих и несколько десятков единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» отразили две контратаки противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Любимовка, а также продолжили наступление и нанесли поражение формированиям врага в районах Любимовки, Свердликово, Малой Локни, поселков Новый Путь и Плёхово.

Авиация и артиллерия ударила по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Кубаткин, Колмаков, Любимовка, Новый Путь, Плёхово, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Свердликово, Суджа и Толстый Луг.

Тем временем, ракетные войска и оперативно-тактическая авиация бьют по районам сосредоточения и резервам ВСУ в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 505 человек, уничтожены 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, десять боевых бронированных машин, а также семь орудий, из них гаубица М198 американского производства и восемь автомобилей», – отметили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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