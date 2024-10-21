В Курской области ВС РФ продолжают громить группировку ВСУ. За сутки отражена одна контратака штурмовой бригады, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники врага. Киевский режим потерял 260 боевиков и 35 броневиков и артустановок. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление в районах населенных пунктов Колмаков, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.

Авиация и артиллерия нанесли удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Александрия, Волфино, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кремяное, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня и Свердликово.

В Сумской области оперативно-тактическая авиация и ракетные войска бьют по резервам врага в районах населенных пунктов Басовка, Веселовка, Журавка, Катериновка, Новенькое, Рогозное и Ходино.

«За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, боевая машина пехоты и 13 боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы», – сообщили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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