На курском направлении ВСУ потеряли более 300 боевиков, еще шестеро сдались в плен

За прошедшие сутки ВС РФ отбили две контратаки ВСУ в Курской области и продолжили наступление. Киевский режим потерял более 340 военнослужащих, еще шестеро сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям десяти бригад противника в районах населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Свердликово и Черкасская Конопелька.

Кроме того, российские бойцы отразили две контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Николаево-Дарьино.

Авиация и артиллерия ударили по скоплениям живой силы и техники десяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.

В Сумской области оперативно-тактическая авиация и ракетные войска бьют по резервам врага в районах Журавки, Катериновки, Краснополья, Павловки и Покровки.

«За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, пять боевых машин пехоты, из них три БМП «Bradley» производства США, и пять боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы, – добавили в МО. – Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube