ВС РФ уничтожили 280 боевиков и девять единиц бронетехники ВСУ в Курской области

Группировка ВС РФ «Север» помешала шести контратакам украинских боевиков в Курской области. За сутки уничтожены около 280 военных ВСУ, вклинившихся на территорию Курской области, и девять единиц бронетехники, сообщили в Минобороны РФ.

Российские бойцы продолжили наступать к Дарьино, Зеленому Шляху, Нижнему Клину, Новоивановке, Плёхово и Свердликово. Противник трижды контратаковал около Нижнего Клина, Новоивановки и Плёхово, но был отброшен. Группировка «Север» также помешала ВСУ выдвинуться в сторону Дарьино, Зеленого Шляха и Любимовки.

ВСУ лишились до 40 человек убитыми и ранеными, танк, БМП и бронетранспортер М113 производства США. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Армейская авиация и артиллерия разбили скопления боевиков в районе 21 населенного пункта. Оперативно-тактическая авиация и ракетчики нанесли удары по районам сосредоточения украинских военных в Сумской области и резервам около Беловод, Великой Писаревки, Журавки, Малушино, Новониколаевки, Павловки, Поповки.

За сутки ВС РФ ликвидировали до 280 украинских военных, девять единиц бронетехники, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ лишились 26222 человек, 176 танков и 1192 единицы другой бронетехники.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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