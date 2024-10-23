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Среда, 23 октября 2024, 20:56 мск

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Спецназ Росгвардии ликвидировал группу диверсантов в Курской области

Спецназ Росгвардии предотвратил прорыв диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Курскую область. Как сообщила пресс-служба ведомства, боевики были обнаружены и ликвидированы с помощью беспилотника.

Бойцы спецназа Росгвардии при помощи БПЛА обнаружили неизвестное транспортное средство, перемещающееся в зоне проведения контртеррористической операции. Оператор БПЛА отслеживал автомобиль ДРГ на протяжении всего маршрута до определенной противником точки спешивания, после чего удар по диверсионно-разведывательной группе был нанесен при помощи FPV-дрона.

«Противник уничтожен», – уточнили в Росгвардии.

Курск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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