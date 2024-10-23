Армия России сорвала три попытки контратак штурмовиков ВСУ в Курской области

Подразделения ВС РФ продолжили наступательные действия в Курской области, попутно отражая контратаки противника. За сутки ВСУ потеряли более 280 военнослужащих, три украинских солдата сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны России.

Группировка войск «Север» продолжает наступление и наносит поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.

«Подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Плёхово и Покровский, а также сорваны три попытки контратак в направлении населенного пункта Зеленый Шлях», – сообщили в МО.

Авиация и артиллерия бомбит живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Александрия, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Кругленькое, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, и Черкасское Поречное.

В Сумской области оперативно-тактическая авиация и ракетные войска бьют по резервам ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Искрисковщина, Мирополье, Николаевка, Ободы, Павловка, Сумы, Хотень и Юнаковка.

«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три боевые машины пехоты, из них одна БМП «Bradley» производства США и семь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен», – добавили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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