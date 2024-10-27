ВСУ потеряли 60 боевиков и БТР «Stryker» в ходе безуспешных контратак в Курской области

ВС РФ продолжают громить ВСУ на территории Курской области. В течение суток российские военные отбили восемь контратак противника и продолжили наступление. Об этом сообщает Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям девяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.

«Подразделениями группировки отражены восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино и Новоивановка, – сообщили в оборонном ведомстве. – ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожен бронетранспортер «Stryker» производства США. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен».

Кроме того, авиация и артиллерия бьют по украинским войскам в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Меловый, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

В Сумской области оперативно-тактическая авиация и ракетные войска наносят удары по резервам противника в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Павловка, Стецковка и Сумы.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены две единицы бронетехники, в том числе бронетранспортер «Stryker» производства США, и боевая бронированная машина, а также миномет и один автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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